Protesta agricoltori | nuova mossa del governo | si prospetta un gran ritorno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 febbraio 2024)da parte del: siun. Tutti gli ultimi aggiornamenti Una, quella degli, che si sta allargando non solamente nel nostro Paese ma in tutta Europa. Ilsa benissimo che la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro. Ed è per questo motivo che si stanno studiando delle valide ed importanti alternative per cercare di accontentare tutti. Tanto è vero che si sta seriamente ipotizzando la reintroduzione dell’esenzione sull’Irpef agricolo. Anche se, allo stesso tempo, tutti sanno che non si tratta affatto di unasemplice.(Ansa ...