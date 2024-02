Protesta agricoltori | i trattori bloccano l’ingresso dell’Eurocamera a Strasburgo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ladegliarriva a. Circa un centinaio dihanno bloccatomentre in aula era in corso il dibattito sulle conclusioni dell’ultimo vertice Ue alla presenza della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. La polizia è intervenuta alzando delle barriere mobili per contenere la. Alcune centinaia di manifestanti sono ora radunate di fronte all’ingesso principale, bloccando la circolazione di auto e mezzi pubblici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.