Pronto soccorso a Scafati | il sindaco incontra i cittadini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlPasquale Aliberti hatoe associazioni nell’Aula consiliare presso la Bi-blioteca comunale per un confronto in merito alla questione del ripristino deldell‘ospedale die, in generale, alla carenza di assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale. Il primo cittadino di, all’esito del giudizio promosso dall‘Asl di Salerno avverso l’ordinanza sindacale n. 18 del 25 ottobre 2023, ha annunciato che intende chiedere un nuovo incontro al direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, soprattutto per essere aggiornato sul prosieguo e sulla tempistica di conclusione della procedura concorsuale per l’assunzione del personale necessario alla riapertura del...