Professoressa Accoltellata a Scuola | Ipotesi di Sfida Sociale Emergono

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 6 febbraio 2024) Varese - L'attacco alla stimataSara Campiglio, 57 anni, avvenuto all'ingresso dell'Istituto Professionale Enaip a Varese, ha sollevato interrogativi riguardo alla sua natura premeditata. Lo studente aggressore, un 17enne, sembra aver utilizzato un coltello a serramanico portato da casa nel tentativo di ferire gravemente la vittima, dopo averla pedinata e attesa sull'androne di. Fortunatamente, laha riportato solo ferite lievi e, appena sveglia in ospedale, si è interessata delle condizioni del ragazzo, il quale è stato arrestato per tentato omicidio. Al centro dell'inchiesta ora vi è il movente dell'aggressione. Si sta esaminando se lo studente abbia agito da solo per vendicarsi di presunti torti subiti dall'insegnante o se sia stato influenzato da coetanei. L'analisi dei profili social e delle chat ...