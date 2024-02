ProducePay raccoglie 38 milioni di dollari per migliorare la prevedibilità e la trasparenza nella catena di fornitura dei prodotti ortofrutticoli freschi a livello globale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il finanziamento verrà utilizzato per accelerare la crescita dell’attività e ampliare l’impatto in tutto il mondo riducendo i rifiuti alimentari e la disparità tra domanda e offerta LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)– Con l’obiettivo di trasformare il settore agricoloeliminando gli sprechi economici e alimentari, la Predictable Commerce Platform didà ai coltivatori e agli acquirenti undisenza precedentidideisempre più imprevedibile.utilizzerà il capitale appena raccolto per accelerare la sua espansionein Europa, Asia, Africa e Australia; ...