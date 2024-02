Procura generale di Roma | l’ostilità di Chigi per Amato e l’influenza di Mantovano | il nuovo favorito al Csm ora è il “moderato” Patrono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ci sono due nomine al Csm che tardano ad arrivare, per motivi diversi. Ed entrambe sono “sensibili”, quella del segretariodel Csm, che si interfaccia con il Quirinale, e quella deltoredi, che è competente anche per la convalida delle intercettazioni preventive, dei servizi segreti. Partiamo da questa ultima per dire che secondo quanto risulta al Fatto Quotidiano salgano le quotazioni di Antoniotore di La Spezia, ex consigliere del Csm di Magistratura Indipendente, che gode la stima di tanti colleghi, a livello trasversale. Nel caso della corsa a Pg dile sue quote salgono nella misura in cui è caduto in disgrazia, politicamente parlando, Giuseppetore di Bologna, di ...