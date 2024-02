Pristina chiama Roma | perché la piattaforma balcanica è una priorità

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’Unione europea non può ignorare che nei Balcani ci sono Paesi che agiscono per conto di Mosca. Un’accusa grave e precisa quella lanciata oggi da Donika Gervalla Schwarz, ministra degli Esteri del Kosovo, in un’audizione presso la commissione Affari esteri e difesa del Senato. L’occasione è stata utile, per il Paese impegnato nella complicata convivenza con la Serbia, per ribadire dinanzi al Parlamento italiano che la regione fa parte dell’Europa e che l’integrazione è “processo normale”, confermando quindi la bontà della cosiddettadi. Casa comune europea “È urgente che l’Unione europea sviluppi una nuova visione nei confronti di questa regione e metta l’allargamento ai Balcani occidentali tra le sue. Noi non possiamo permettere che questo quadrante strategico per il nostro ...