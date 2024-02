Primo passo per cambiare Ma ora serve andare a est

Il colombiano ex Siviglia e Fiorentina è a un passo dall’addio alla Serie A dopo diverse stagioni ...rubato il posto a Muriel nello scacchiere tattico di Gasperini come prima punta punta a qualche ...MotoGP Test Sepang Ducati VR46 Racing Team - Marco Bezzecchi è tornato in pista a Sepang per la prima delle tre giornate di test organizzate dall'IRTA. Il pilota del VR46 Racing Team è tornato in sell ...Primo ciak per il film "Hotel Napoli" lungometraggio d'esordio ...apprezzato in tutta Italia anche per aver diretto Francesco Di Leva nello spettacolo teatrale 'Muhammad Alì', passando per gli attori ...