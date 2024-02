Prime pagine 6 febbraio | Juventus | decide Allegri Vlahovic flop | Calhanoglu illumina l'Inter

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il poker della Roma al Cagliari ha chiuso la 23esima giornata di campionato in Serie A, che torna in campo venerdì sera con l'anticipo...

Diverse le aperture sui giornali. In primis, non si ferma la protesta dei trattori. In secondo luogo, le minacce dello Yemen all'Italia. Infine, la ... (tg24.sky)

Diverse le aperture sulle prime pagine dei giornali. In primis, cambia la riforma sul premierato. In secondo luogo, si parla dell'accoltellamento di ... (tg24.sky)

Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola domenica 4 febbraio 2024 sono dedicata al Derby d'Italia tra Inter e Juventus, in programma a San Siro alle 20:45. Le due squadre sono ..."L'uomo dal lancio d'oro". Così titola in prima pagina oggi La Gazzetta dello Sport, riferendosi a Calhanoglu. Il turco nel suo ruolo è al top in Europa, i suoi li studia al video e vale 60 milioni. E ...06.02 01:09 - RASSEGNA - Corriere dello Sport: "Il Telegraph: "Il PSG ha scelto Osimhen", Tuttosport: "Futuro Allegri, decide Max", Il Mattino: "Tra Mazzarri e gli azzurri un patto per la Champions" ...