Primarie Pd | inaugurato il comitato di Pignotti

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Un bel segnale di partecipazione che ci dobbiamo portare dietro in questo mese di campagna elettorale. Senza tutti i volontari che mi seguono in questa avventura, tutto ciò non sarebbe possibile". Francescohaa Grassina il quartier generale della sua corsa alledel Pd fissate per il 3 marzo. Ha ricordato il suo impegno negli ultimi 5 anni come assessore, "impegnandomi al massimo, facendo sicuramente degli errori, ma al tempo stesso imparando a conoscere sempre meglio il territorio e le sue capacità, maturando esperienza e competenza". All’inaugurazione ha fatto capolino anche il sindaco Francesco Casini, ex Pd e ormai da più di un anno in Italia Viva. Ma la sua partecipazione, ha voluto sottolineare lui stesso, "è in veste istituzionale: come sindaco è doveroso esserci. Lo farò anche con gli altri ...