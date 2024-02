PrimaFestival | un brutto Carosello 2 0 che fa il pieno di ascolti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il? Due cantanti e due tiktoker conducono una lunga marchetta pubblicitaria che fatica a mascherarsi da show... È il 2017 quando Federico Russo, con la partecipazione di Tess Masazza e di Herbert Ballerina, dà il via al, striscia quotidiana pensata per lanciare il Festival di Sanremo con interviste lampo ai protagonisti in gara e dietro le quinte, concedendo spazio in prime time ai tanti sponsor della manifestazione, per la gioia di mamma Rai che dal suo Super Bowl canoro riesce ormai a spremere oltre 50 milioni di euro l'anno solo dai profitti pubblicitari.: conduttori a caso, da sempre Dopo Russo a condurre ilsono arrivati Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto nel 2018, Simone …