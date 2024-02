Prima vittoria dei trattori | l’Ue ritira la norma sui pesticidi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 6 febbraio 2024) Prosegue senza sosta la protesta dei. Sulla scia delle proteste tedesche, migliaia di agricoltori sono scesi in piazza a bordo dei mezzi pesanti per protestare contro le politiche europee, i governi e le tradizionali associazioni che difendono i loro interessi. Comitati che sfuggono alle sigle di categoria e che non hanno bandiere politiche, ma che semplicemente cercano risposte. E arrivano le prime vittorie. Questa mattina, nel corso della plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato il ritiro della proposta legislativa sui, parte del talebano Green Deal e considerata esiziale dai contadini a livello economico. Complici le imminenti elezioni europee – e dunque il rischio di perdere voti importanti – la Commissione europea ha teso la mano agli agricoltori, annunciando presto ...