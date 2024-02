Prima regola | allacciare bene le cinture

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) La prevenzione è laper qualsiasi utente della strada, ma in caso di incidente quando si viaggia a bordo di un autoveicolo indossare correttamente la cintura di sicurezza fa la differenza. L’evoluzione tecnologica ha reso sempre più sicure le nostre auto, ma questo strumento continuano a essere uno dei più importanti meccanismi di protezione. Come hanno rivelato una serie di studi e di test compiuti dai tecnici dell’Automobile Club Italia leriducono il rischio che il guidatore ed i passeggeri urtino l’interno del veicolo o vengano catapultati fuori al momento dell’impatto. I loro corpi infatti, se non trattenuti, continuerebbero a muoversi in avanti per inerzia e, con l’energia cinetica determinata dalla loro velocità, verrebbero proiettati contro il volante, il cruscotto e il parabrezza, che potrebbero sfondare ...