Prima categoria Gadda non ha dubbi | Nel girone nessuno come la Centese»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lavince in rimonta il derby a Bondeno e tiene a distanza di quattro lunghezze la X Martiri, la principale antagonista per la vittoria finale. Iancoammette la superiorità della formazione guidata da Andrea Govoni: "Laè una grande squadra – dice l’allenatore matildeo – merita ilto, quando ha premuto sul pedale dell’acceleratore ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo ci abbiamo preso le misure e siamo riusciti a restare in partita fino alla fine".si sofferma sulle doti tecniche dei biancocelesti, con un occhio alle rivali. "D’accordo che avevo cinque giocatori fuori, ma di fronte avevo la capolista. Laè la migliore squadra che ho visto – racconta l’ex centrocampista delladegli anni della Serie D – Mi ha ...

In Prima categoria siamo giunti alla terza giornata di ritorno. Le due battistrada sono impegnate entrambe in trasferta : la Settempeda (seconda ... (sport.quotidiano)

CALCIO Il Massa Valpiana non si ferma, il Manciano torna ultimo dopo la vittoria del San Vincenzo. E’ questo il punto cruciale della giornata in ... (sport.quotidiano)

Crolla in casa l'Aurora Montaione contro la terza forza del torneo. Monterappoli travolgente: cinque reti al Mezzana.Nel diciannovesimo turno di Prima e Seconda categoria, più delusioni che soddisfazioni per diverse squadre. Alcune hanno perso, altre hanno pareggiato, ma tutte si trovano in una posizione difficile.