Prezzo petrolio poco mosso | Wti scambiato a 72 | 84 dollari

I dati sul calo delle scorte più alti del previsto spingono il Prezzo del petrolio , ancora in lieve aumento. Dopo i rialzi della vigilia, il greggio ... (quotidiano)

I dati sul calo delle scorte più alti del previsto spingono il Prezzo del petrolio , ancora in lieve aumento. Dopo i rialzi della vigilia, il greggio ... (quotidiano)

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a marzo passa di mano a 76,81 dollari al barile con ... (quotidiano)

Prezzo del petrolio in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a marzo passa di mano a 78,16 dollari al ... (quotidiano)

Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata. Il greggio Wti guadagna lo 0,46% a 77,13 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,36% a 82,7 ... (quotidiano)

Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata. Il greggio Wti guadagna lo 0,46% a 77,13 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,36% a 82,7 ... (quotidiano)

Nella seduta di lunedì 5 febbraio il petrolio (E-Mini Crude Oil future) si è appoggiato a quota 71,40$ e ha compiuto un veloce recupero intraday, con i prezzi che ...Il volume totale di petrolio equivalente venduto è stato di 81 mila barili di petrolio equivalente (mboe). Il prezzo medio ricevuto per unità di produzione è stato di 81,05 dollari per il petrolio, ...I prezzi del petrolio greggio WTI, quotato in dollari al Nymex, hanno toccato questa mattina nuovi minimi relativi a 71.94, prima di effettuare una reazione che li sta riaccompagnando stabilmente ...