Prezzo del gas | i costi in bolletta a gennaio 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 febbraio 2024) Asi è aperto un nuovo anno, anche per ladel gas, che presenteràdifferenti dai mesi scorsi, non solo per la variazione mensile deidi approvvigionamento, consumi, e distribuzione differenti, ma soprattutto per la fine delle agevolazioni fiscali introdotte nel 2022 a fronte del caro materie prime ed energia. Inoltre, le voci incambieranno soprattutto per gli utenti che hanno dovuto abbandonare il mercato tutelato del gas per spostarsi nel mercato libero. Il sistema della maggior tutela nell’ambito del gas, infatti, è stato cancellato dall’inizio dele sostituito dal servizio di tutela della vulnerabilità, che si applica d’ora in poi ad una platea più ristretta di consumatori, ovvero a chi: ha più di 75 anni ha una disabilità ...