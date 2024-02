Presentato ad un Interclub Rotary | il “Premio di Laurea” alla memoria di Silvio Albini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bergamo. A poco più di sei anni dall’improvvisa scomparsa, a soli 61 anni, i familiari di(rappresentati dal fratello Stefano) hanno– lunedì sera, all’deidi Bergamo e di Bergamo Città Alta, ospitato all’Hotel San Marco – il ‘di’ intitolato all’imprenditore tessile e aperto agli studenti del Master in International Marketing Management & Digital Contest (IMM&DC) dell’Università di Bergamo. Un modo – è stato spiegato – per celebrare il costante sostegno del Cavaliere del Lavoro nei confronti dei giovani – perché “lui credeva nell’importanza di ascoltare le nuove generazioni, senza pregiudizi di età, incoraggiandole ad esprimere le proprie opinioni in ogni contesto” – e la sua passione per il marketing. Il ...