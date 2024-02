Prende il via Sanremo 2024 Dalla nutrizionista la guida agli alimenti per prendersi cura della voce prima di salire sul palco dell’Ariston

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 febbraio 2024)il via. E l’attenzione di tutti, addetti ai lavori e non, si concentra sulla. Alta o bassa, con un suo particolare timbro e la sua intensità caratterizza ciascuno di noi. Eppure raffreddore, influenza, fumo, stress e ansia sono solo alcuni dei pericoli che possono danneggiarla. Perciò chi la utilizza a livello professionale deve imparare arsene. A partiretavola. Esistono infatti cibi sì e cibi no e rimedi naturali per salvaguardare la propria. Lo abbiamo chiesto all’esperta. ...