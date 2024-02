Premierato | maggioranza pronta a cambiare ancora anti-ribaltone

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (askanews) – Che l’accordo trovato in extremis fosse tutt’altro che definitivo, nellaera chiaro sin dal momento in cui gli emendamenti sono stati depositati dal governo lunedì pomeriggio. Nonostante il ‘sigillo’ messo dal Giappone direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dunque, il testo del ddl sulè destinato auna volta. O meglio, lo è la controversa norma, quella fortemente voluta dalla Lega ma che, soprattutto nella versione originale, per Fratelli d’Italia non dava al premier eletto un potere fondamentale: quello di portare allo scioglimento della legislatura. Ed ora è la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, che pure ha firmato l’ultima riformulazione, a dire in chiaro che il ...