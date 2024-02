Premierato | la nuova proposta non piace al Quirinale che aspetta in silenzio sulla riva del fiume | una parola di troppo potrebbe favorire Giorgia Meloni

Convocato tre volte in meno di 14 mesi di legislatura, non si riuniva da oltre dieci anni (complice la mancanza di strumenti concreti) ...«Io non vedo l’ora», parola di Elly. «Io mi impegno molto volentieri a fare il confronto tivvù», parola di Giorgia. E ormai è certo che il faccia a ...Contro l’Autonomia differenziata, a difesa dell’unità del Paese, scendono in piazza Cgil e Uil Puglia. Domani terranno, in piazza San Ferdinando a Bari, dalle 17, una manifestazione per dire «no» al d ...