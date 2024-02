Premier League | il caso | un calciatore ricoverato per uscire dalla dipendenza da gas esilarante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un giocatore dellaè finito in un centro di riabilitazione a causa della suada gas. Come riporta il tabloid britannico Daily Mail, tutto è partitodenuncia inoltratafamiglia del ragazzo. Secondo i particolari forniti dal Sun, i genitori si sono preoccupati dopo che il figlio era stato fermatopolizia con l’auto carica di contenitori di questo gas, che pur non essendo illegale può facilmente crearee assuefazione. Gli agenti però non sono potuti intervenire perché non sono riusciti a dimostrare a chi appartenessero le taniche trovate nell’auto. Tuttavia il fermo, avvenuto qualche settimana prima di Natale, ha preoccupato i familiari del ragazzo: insieme hanno optato per il ricovero in ...