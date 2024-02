Prelevati fegato e reni a un 70enne | Donare organi può salvare vite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un altro gesto di generosità e di amore per la vita, un altro prelievo diall’Ospedale Ramazzini di Carpi, cone cornee (donati da un settantenne) che consentiranno di dare speranza per una qualità di vita migliore ad almeno tre persone. Ciò anche grazie alla grande dedizione dei professionisti coinvolti, dallo staff infermieristico di sala operatoria agli specialisti del reparto di Anestesia e Rianimazione diretto dal dottor Alessandro Pignatti e in particolare dell’équipe del Coordinamento Ospedaliero per il Procurement di cui Enrica Becchi e Barbara Ferrari sono rispettivamente responsabile medica e coordinatrice infermieristica. Con il coordinamento del Centro riferimento trapianti della Regione Emilia-Romagna, a Carpi sono giunte anche due équipe, una da Bologna che si è occupata del prelievo dei ...