Preghiera della sera 6 Febbraio 2024 | “Dammi forza nel cammino”

(Di martedì 6 febbraio 2024) “nel”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Visita Signore la mia casa” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami ... (lalucedimaria)

8 FEBBRAIO 2024, ORE 18.30 ISTITUTO SALESIANO Come ogni anno il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni condivide con i Salesiani ...E’ stato presentato , nei giorni scorsi, il Tempo della Creazione 2024, sul tema: “Sperare e agire con la Creazione”. L’annuale celebrazione cristiana – si ricorda in una nota – è convocata ogni anno ...In occasione della “Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione Contro la tratta di Persone” si terrà a Piacenza sabato 17 febbraio alle ore 17, con ritrovo in Largo Battisti, una fiaccolata aperta ...