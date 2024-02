Precipita dal tetto di casa mentre fa dei lavori | 66enne batte la testa sul cemento e muore

Novezzina (Verona), 1 febbraio 2024 – Incidente mortale in montagna oggi in provincia di Verona dove un escursionista ha perso la vita precipita ndo ... (ilrestodelcarlino)

Cesena, 2 febbraio 2024 – Spaventoso Incidente sulla E45: un camion che viaggiava in direzione sud all'altezza di Mercato Saraceno è volato per 40 ... (ilrestodelcarlino)

Londra, 6 feb. (askanews) - Il cancro di re Carlo III fa paura non solo all'establishment della corona inglese e al popolo britannico ma al ...Fenomenali le prestazioni richieste in quell'atmosfera rarefatta 100 volte più di quella terrestre, handicap in minima parte bilanciato dalla minore forza di gravità: le due pale controrotanti lunghe ...L’allarme lanciato perché tardava a rientrare per il pranzo. Profondo dolore espresso dalle comunitù di Cuviglia e di Luino ...