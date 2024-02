Prato | ecco i contributi per la Gualchiera di Coiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 - Con una donazione di 4.000 euro, l'associazione Scegliamocontribuirà al restauro della vasca di alimentazione delladi, il "margone", che fa girare la turbina idroelettrica dell'antica follatura di origini medievali, uno dei pochissimi esempi rimasti in Italia, con le macchine originali dell'Ottocento e del Novecento, ora di proprietà del Comune. Il contributo economico, derivante dalla sponsorizzazione di Estra che sostiene vari progetti dell'associazione, sarà simbolicamente consegnato a "Insieme per ladi" venerdì mattina 9 febbraio nel Salone consiliare del Comune al termine del convegno "Transizione ecologica e comunità energetiche", organizzato da Estra e dalle associazioni Insieme per la ...