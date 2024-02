Prato | a maggio la riapertura al transito del sottopassaggio di via Ciulli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 - Asarà riaperto alilferroviario di via, chiuso da 14 anni per il sequestro probatorio disposto dalla magistratura in seguito alla tragedia avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2010, quando tre donne cinesi - due sorelle e la figlia di una di loro - persero la vita, annegate nel tunnel allagato per l'esondazione del Vella a causa di una bomba d'acqua, caduta poche ore prima.Si è tenuto nella mattinata odierna il sopralluogo al cantiere dei lavori di ripristino, avviati nel dicembre scorso, sia sulla parte impiantistica che su quella stradale: erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, l'assessora alla Città curata e Viabilità Cristina Sanzò, il dirigente del Servizio Mobilità Riccardo Pallini e l'ingegner David Malossi, direttore ...