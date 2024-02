Povera piazza Compare una minivoragine | Serve manutenzione Panchine comprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pensavamo che con gli ultimi rattoppi e le due calate di breccino vicino al monumento del re a cavallo l’argomento post-pista ai Giardinetti fosse definitivamente chiuso. E invece no. Lo scatto di Tommaso Crocchioni, fresco di giornata, ancora una volta testimonia che l’impianto installato durante le festività natalizie ha creato non pochi stress all’asfalto diItalia. Un passo indietro: tutto è iniziato con i rigonfiamenti causati dalle infiltrazioni dell’acqua sotto il manto stradale. L’acqua una volta ghiacciata ha fatto salire il pavimento. Si assicurò che una volta sciolto il ghiaccio tutto sarebbe tornato al suo posto e così è stato. Solo che quel su e giù del pavimento legato alle dilatazioni ha fatto crepare l’asfalto, che come si può vedere dall’immagine non ha retto agli sbalzi termici. Il Comune, in occasione degli ultimi sopralluoghi, ha ...