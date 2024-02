Portuense in sella | rimpianto Comacchiese Per il Mesola un pareggio che non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) E’ lala regina d’inverno, tra le ferraresi ha conquistato il titolo effimero di migliore del plotoncino. Ha approfittato del rendimento declinante delle due ferraresi del Delta del Po,, e non ha nessuno intenzione di fermarsi. I rossoneri hanno sbancato anche Fontanelice, quinta vittoria consecutiva e quarto posto in solitudine. "Siamo stati ripagati dei tanti sacrifici di questi mesi, soprattutto da quanto fatto nel 2024 – afferma Paolo Mariani, l’allenatore – Ci siamo rimboccati le maniche, la classifica sta cominciando a sorridere, ma non abbiamo ancora fatto niente". A Fontanelice è stata una partita a senso unico? "Abbiamo giocato contro una squadra bisognosa di punti, in un campo stretto e con tante assenze, ben otto indisponibili. Il primo tempo è stato equilibrato, sbloccato su calcio di ...