Porte aperte a Sanremo | Social e sociale Il Festival 2024 è il nostro canto libero

(Di martedì 6 febbraio 2024) Inizia stasera il 74°della Commozione Italiana. Stasera sarà ospite ala mamma di Gio Giò, il ragazzo, giovane musicista, di 24 anni di Napoli, ucciso per un motorino parcheggiato male. Domani sarà invece sul palco Giovanni Allevi: "Dopo due anni terribili lottando contro la sua malattia (mieloma, ndr), malattia da cui sta uscendo vincitore, verrà a raccontare la sua esperienza anche in nome di tante altre persone che sono nella sua situazione", ha spiegato Amadeus nel rituale incontro di ieri mattina con i giornalisti. Giovedì infine Stefano Massini con Paolo Jannacci presenteranno la loro canzone sul tema dei morti sul lavoro: "Ancora troppi", ha commentato Amadeus. "È la storia del figlio di un uomo morto sul lavoro quando lui era ancora piccolo". Amadeus giura e spergiura che non ci sono contatti con i “trattori“, anche se ...