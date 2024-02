Pool promozione a2 volley femminile Carancini | La Cbf Balducci non ha giocato»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Talmassons ha disputato un’ottima partita, noi non abbiamo". Così Michele, coach della Cbf, commenta la netta sconfitta (0-3) delle maceratesi nella seconda gara delladi A2 di. "Non c’è stato – spiega – un fondamentale in cui siamo riusciti a fare quanto detto in settimana. Ero fiducioso perché in allenamento eravamo andati veramente bene, avevo visto le ragazze cariche e non mi sarei mai aspettato una prova simile". Per il tecnico è un problema di natura mentale. "Nel primo e nel terzo set – ricorda – siamo partiti male ma poi nel finale siamo arrivati a giocarci il parziale, non è una questione tecnica perché in allenamento le giocatrici spingono e le giocate ci vengono anche bene". Ed ecco l’opinione ...