Ponte | c’è attesa per la 43° edizione del Carnevale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è grande, in provincia di Benevento, per la 43°delse organizzato dall’associazione ‘Pontis Aps’ con il patrocinio del Comune di. Un evento che rappresenta ormai uno dei carnevali storici della Campania e soprattutto della provincia di Benevento. Infatti ilse è nato nel 1979 ed è cresciuto di anno in anno, attirando sempre più visitatori ed è stato uno dei primi nel Sannio ad allestire i Carri allegorici in carta pesta. Tornando all’2024 l’evento si terrà sia domenica 11 febbraio che martedì 13 febbraio; il programma di domenica prevede alle ore 10:00 il raduno dei carri in piazza Fontana Longa e alle ore 14:00 inizio della sfilata in ...