Pompei | Arrestati due minorenni per tentata rapina e lesioni a coetaneo

(Di martedì 6 febbraio 2024)dueperaggravate in danno ad un. Sottoposti a custodia cautelare Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha eseguito nei confronti di dueun’ordinanza di custodia cautelare in IPM e del collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per idi Napoli, su conforme richiesta della Procura della Repubblica. I due giovani risultano infatti gravemente indiziati delladi uno scooter nonché diaggravate in danno di un, fatti avvenuti presso il parcheggio del centro commerciale “La Cartiera” sito ...

Sono stati identificati i due minorenni responsabili di una tentata rapina avvenuta lo scorso giugno nel parcheggio del centro commerciale 'La Cartiera' a Pompei. Scattano le manette per due ragazzini ...