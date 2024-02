Pomigliano D’Arco | tentano estorsione ma commerciante li denuncia | arrestati

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le due persone finite in manette avevano minacciato unper ottenere dei soldi al fine di poter svolgere in “tranquillità” la propria attività lavorativa. Hanno pesantemente minacciato il titolare di un esercizio commerciale di(Napoli) per ottenere dei soldi al fine di poter svolgere in ‘tranquillità’ la propria attività