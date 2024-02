Poliziotto a processo per pedopornografia | la vittima | “Noi ci amiamo”

L’agente, già cacciato dalla questura, è accusato di aver portato la ragazza (allora 15enne) in un locale per scambisti e di aver condiviso foto e filmati hard. Il colpo di scena durante la testimonia ...Malgrado non fosse in servizio intervenne per difendere la vittima di una rapina in gioielleria: a distanza di oltre 36 anni sono arrestati dalla Polizia ...L'agente che non era in servizio cercò di sventare una rapina in gioielleria a Pianura, quartiere occidentale di Napoli ...