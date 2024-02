Polizia nelle scuole | Valditara prepara misure contro le aggressioni ai docenti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nell’arco dei prossimi mesi alcuneitaliane potrebbero essere ‘protette’ dalle forze dell’ordine. Lo ha ipotizzato in un’intervista al Messaggero il ministro dell’Istruzione, Giuseppe. Il motivo? Il ripetersi sempre più frequente die presidi da parte di alunni e genitori. Un po’ come avviene in molti ospedali e pronto soccorso, dove lea medici e infermieri sono tutt’altro che rare, adesso è il mondo della scuola a dover fare i conti con un fenomeno che sta diventando drammatico. Al quotidiano romanoha affermato che “si può immaginare una presenza delle forze dell’ordine a protezione di alcunearee particolarmente a rischio“. L’ultimo episodio si è verificato in una scuola ...