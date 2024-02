Poche piogge e caldo | rischio per le coltivazioni La Regione ascolta Coldiretti Caserta sugli effluenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 6 febbraio 2024). In queste ore, con il decreto dirigenziale numero 24 del 5 febbraio, laCampania ha decretato lo stop temporaneo di 7 giorni al divieto di spandimento deglidell’allevamento sui campi agricoli dei comuni di Alvignano, Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Capua, Casal di Principe, Castel Volturno, Gioia Sannitica e Grazzanise. La decisione si lega alla richiesta di intervento cheha presentato all’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, durante un incontro tenutosi proprio inCampania. Con il terminezootecnici si va a descrivere l’insieme dei rifiuti prodotti dall’allevamento di animali che può essere utile per aumentare la produzione che proviene dalla terra coltivata. Ogni anno, per sessanta ...