PNRR - Contessa BUILD | sal mensili obbligatori sui lavori per avere un costante monitoraggio

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) - I controlli sono fondamentali se si vogliono traguardare i risultati auspicati nell'utilizzo dei fondi del. I dati del 2023 indicano elementi di valutazione inferiori alle attese. Brindisi, 6 febbraio 2024. Il Governo Meloni e, in particolare, il Ministro Fitto, con una attenta attività di analisi e rivisitazione attraverso la cabina di regia centralizzata, si può dire che abbiano fatto un miracolo che ha consentito l'approvazione UE della rimodulazione del, consentendo il rispetto degli impegni fino alla quinta rata e garantito un maggiore controllo sulle varie misure. Nonostante ciò, la spinta delsugli investimenti in opere pubbliche nel corso del 2023 è comunque inferiore alle attese e, secondo i dati diffusi da ANCE, in occasione della presentazione dell'Osservatorio Congiunturale 2024, ci sarebbero 9 miliardi di grandi opere a rischio. Purtroppo i ritardi continuano ad accumularsi sia a causa delle carenze progettuali, ma anche per le difficoltà esecutive, tra intoppi e imprevisti, spesso dovuti alla eccessiva frettolosità ed al nostro complesso sistema burocratico. Nel frattempo si attende il decreto legge chiamato ad attuare la rimodulazione delche, come noto, è slittato e che dovrà sciogliere un nodo fondamentale, quello delle coperture. Sempre secondo i dati ANCE, la riduzione di cassa conseguente alla rimodulazione delapprovata a dicembre, potrebbe generare rallentamenti nella realizzazione delle opere dovuti ai ritardi nei pagamenti alle imprese per le minori risorse a disposizione. Il primo obiettivo del decreto sarà quello di provare a velocizzare proprio la fase esecutiva dei cantieri e portare i pagamenti il più in linea possibile con il resto dell'Unione Europea, ma al contempo, è indifferibile garantiree serrato della spesa e non solo degli impegni, come accaduto fino ad ora. Ecco perché si ritiene che una soluzione perun controllo reale edella spesa, potrebbe essere la modifica delle modalità di emissione dei SAL (stato d'avanzamento) che oggi è a raggiungimento di un importo minimo deiche varia dal 10% al 20% del contratto con tempistiche spesso incerte, con l'obbligo di emissione dei “SAL”, logicamente in deroga a bandi, contratti e capitolati in essere, con comunicazione alla cabina di regia delentro i 5 giorni successivi. Solo l'adozione dei giusti correttivi atti a mantenere undella spesa reale, potrà consentire di mettere in atto ulteriori strumenti e/o misure per permettere una necessaria accelerazione degli investimenti delche, attualmente, assume un ruolo ancor più centrale per il sostegno all'economia e del settore delle costruzioni, a seguito del ridimensionamento del driver rappresentato dai bonus edilizi. Le scadenze inderogabili del timing del, che hanno già determinato accelerazioni nelle fasi di aggiudicazione e consegna dei, dovranno imporre una riduzione anche dei tempi per l'esecuzione ed i collaudi, se si vogliono raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Piano. Le imprese sono pronte e orientate al principio di risultato. Abbandoniamo i formalismi inutili, osiamo e non perderemo la grandissima opportunità di sviluppo e di ammodernamento della nostra bella Italia. Il Consorzio stabilescarl (associato Ance) raggruppa imprese presenti in tutta Italia e che operano nel settore edilizio. L'Amministratore unico è il geometra Angelo. CONTATTI - www.co.it