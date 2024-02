PNRR – Contessa BUILD | sal mensili obbligatori sui lavori per avere un costante monitoraggio

Nonostante ciò, la spinta del PNRR sugli investimenti in opere pubbliche nel corso ...L’Amministratore unico è il geometra Angelo Contessa.Professor Cottarelli, il momento è delicato: dall'Ucraina al canale di Suez, da Israele a Taiwan gli scenari geopolitici mondiali inquietano. Quali conseguenze teme maggiormente per l'economia europea ...A volte la lettura dei giornali assomiglia a uno dei giochi preferiti dai più piccoli (e grandi) tra di noi: unire dei puntini, all’apparenza sparsi in ordine casuale, per ...