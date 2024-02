Pirati dei Caraibi 6 | una star della serie The Bear prenderà il posto di Johnny Depp?

Il 21 dicembre arriverà nelle sale italiane il film animato Wish , il nuovo progetto Disney, e per l'occasione il foto grafo Mitchel Wu ha realizza to ... (movieplayer)

Un sesto film della saga dei Pirati dei Caraibi è in lavorazione dal 2011. Sfortunatamente per i fan, il sequel è stato afflitto da ritardi e polemiche dopo l'uscita di scena della star principale ...Se nel caso del vestiario e della tecnologia mediamente per 1 su 10 è un'abitudine cercare prodotti contraffatti, per quanto riguarda lo streaming illegale o in violazione dei termini di contratto ...Secondo fonti vicine alla produzione, una rinomata attrice di The Bear è in trattativa per un ruolo in Pirati dei Caraibi.