Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci | “faccia a faccia” | imbarazzo a Sanremo | citata Giulia Salemi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 6 febbraio 2024)edsi sono ritrovati in occasione del Festival di2024. Un “” a distanza che ha creato qualche momento ditra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip. L’incontro è avvenuto nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta.ed... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.