Pichetto | con le aste garantiti prezzi della luce ragionevoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Lesono andate bene, perché caratterizzate da una grande partecipazione e da una concorrenza tra gli operatori che si traduce in vantaggi per gli utenti. Si è compiuto dunque un altro importante passo verso la liberalizzazione dell'ultimo segmento del mercato elettrico, quello dei clienti domestici. Un bene essenziale a un prezzo ragionevole: questo si aspettano i consumatori, ed è ciò che stiamo costruendo, attraverso un percorso chiaro e trasparente, che ci pone tra i Paesi più avanzati d'Europa". Lo ha detto in una nota il ministro dell'Ambiente esicurezza energetica, Gilberto. Il Ministero precisa che sono 7 gli operatori che si sono aggiudicati i 26 lotti in cui è stato diviso il Paese, per attribuire il "servizio a tutele graduali" che da luglio sostituirà il servizio di maggior tutela. I clienti potranno ...