Picerno-Catania oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di martedì 6 febbraio 2024) La, l’, latv e lodi, match valevole per il recupero della ventiduesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo aver ottenuto un importante successo nello scorso turno, vogliono continuare ad inseguire la Juve Stabia capolista nella speranza di restare in corsa per la promozioneinB. La compagine etnea, dal suo canto, ha bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio ottenuto lo scorso venerdì. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 6 febbraio alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Tante emozioni e verdetti nella serata di Serie C 2023 / 2024 , che alle 20:45 ha visto andare in scena ben sei partite. Per quanto riguarda il girone ... (sportface)

La copiosa nevicata che si è abbattuta in Basilicata quest’oggi porta al rinvio nel potentino di Picerno-Catania , match valido per il girone C di ... (sportface)

Non si gioca Picerno-Catania , sfida valida per 22ª giornata del Girone C di Serie C, in programma oggi alle ore 16:15. Il Catania occupa la 12ª ... (calcioweb.eu)

La stagione da capocannoniere di Jacopo Murano non sta passando inosservata. Una intuizione vincente quella del dg Greco che in estate l'ha portato al Picerno e ora ha in mano un elemento che ...La parabola ascendente di Luka Jovic che, provenendo da diverse stagioni deludenti, sta tornando su ottimi livelli realizzativi.Ecco dove vedere AZ Picerno-Catania in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Recupero della 22° giornata di Serie C ...