Piazza Affari vola nel 2023 | capitalizzazione su livelli pre-Lehman

(Di martedì 6 febbraio 2024)chiude undavvero buono, tornando addirittura suipre-, cioè prima che lo scoppio della crisi finanziaria globale mettesse al tappeto i mercati. E’ quanto emerge dal consueto bollettino di Consob, che evidenzia una performance positiva del nostro mercato finanziario, anche rispetto al PIL. Cresce ladi Borsa Alla fine del secondo semestre, ladi Borsa è cresciuta del 20,5%, attestandosi a 574 miliardi di euro, rispetto ai 476 miliardi di fine 2022. Il rapporto frae PIL è cresciuto dal 24% al 28%. Includendo anche i dati di Euronext Growth Milan (Egm), la piattaforma multilaterale di negoziazione costituita come mercato non regolamentato per le ...

L’indice Euro Stoxx 50 si trova dopo pochi minuti di scambi in rialzo dello 0,5%, mentre a Piazza Affari, l’indice Ftse Mib mostra al momento un progresso dello 0,7% in area 31.150 punti. Positivi ...La banca batte le stime, archiviando il migliore anno di sempre. Utile per 8,6 miliardi, in rialzo di oltre il 50% anno su anno ...Alla vigilia del Capodanno lunare le Borse cinesi prendono il volo grazie a una forte immissione di capitali voluta dal Presidente Xi Jinping - In America il calo dei tassi slitta a giugno - A Milano ...