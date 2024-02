Piazza Affari cancella la crisi Lehman E adesso?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 6 febbraio 2024)si lascia alle spalle le conseguenze della catastrofeBrothers che nel 2008 ha mandato in briciole l’economia occidentale. Sono stati necessari 15 anni, ma alla fine del nel 2023 la capitalizzazione della Borsa di Milano è tornata sopra ai livelli della grandefinanziaria. A fare i conti è la Consob nel suo ultimo Bollettino statistico. Nel 2023 la capitalizzazione diha fatto un balzo del 20,5%, raggiungendo un valore complessivo di 574 miliardi, contro i 476 miliardi di dicembre 2022. Un colpo di reni grazie a quale il rapporto tra la capitalizzazione e il Pil è lievitato al 28%, quattro punti in più rispetto a un anno prima (24%). Includendo Euronext Growth Milan, la piattaforma multilaterale di negoziazione costituita come mercato non ...