Pezzi di muraglione cadono sulla statale della Val Brembana | “Traffico paralizzato”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Villa d’Almè. Lunghe code in Valle. “Abito a San Pellegrino Terme – segnala un’automobilista -. Per scendere in auto a Villa d’Almè ci sto impiegando quasi un’ora. Il”. Il motivo è presto spiegato. All’altezza del bivio per Campana si sono staccati alcunidel manto in cemento che ricopre la parete rocciosa lungo la 470. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Anas. Seguono aggiornamenti