Pesticidi | ministro | recepita idea Italia

(Di martedì 6 febbraio 2024) 12.36 Soddisfatto ildell'Agricoltura Lollobrigida per il ritiro della proposta di regolamento sui, annunciato dalla Commissione Ue. "Recepite le proposte dell'. Bisogna limitare gli agrofarmaci solo quando si possono usare metodi alternativi",dice. Anche per Calvani, uno dei leader degli agricoltori, "è un'apertura importante. Ma la protesta va avanti. Via i patti bilaterali con i Paesi extra Ue". A Strasburgo, un centinaio di trattori bloccano l'accesso dell'Europarlamento.