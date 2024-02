Pesticidi | Meloni | anche vittoria Italia

(Di martedì 6 febbraio 2024) 16.30 "L'annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa suiè unana". Così la premier, dopo l'annuncio dato dalla presidente della Commissione Ue von der Leyen. "Fin dal suo insediamento, il governono sta lavorando in Europa, con grande concretezza e buon senso, per tracciare una strada diversa da quella percorsa finora e coniugare produzione agricola, rispetto del lavoro e sostenibilità ambientale. Proseguiremo in questa direzione", conclude

I segretari generali di Fim Fiom Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno inviato una richiesta di incontro al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri Adolfo ...Roma, 6 feb. (askanews) – “È una vittoria anche italiana l’annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa sui pesticidi”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio ...La Commissione Europea ritirerà la proposta di regolamento sui pesticidi Sur, per venire incontro alle proteste degli agricoltori che in questi giorni stanno avvenendo in tutto il continente. Lo ha ...