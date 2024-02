Pesticidi | il dietrofront di von der Leyen | “Gli agricoltori meritano di essere ascoltati”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Strasburgo, 6 febbraio 2024 – Ursula von derannuncia lo stop alla proposta legislativa sui. “I nostridi. So che sono preoccupati per il futuro dell'agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che l'agricoltura deve passare a un modello di produzione più sostenibile, in modo che le loro aziende rimangano redditizie negli anni a venire”, le parole della presidente della Commissione Ue alla Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Il regolamento “è diventato un simbolo di polarizzazione” ha spiegato, sottolineando che “una nuova proposta, più matura”, sarà fatta in futuro. European Commission President Ursula von derspeaks during a debate on the results of the latest EU summits, as part of a ...