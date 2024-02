Pesaro | dai campi alle strade la carica dei 160 trattori | «Se fermano l?agricoltura perdiamo tutti | la nostra protesta è per ognuno di voi»

condannato due volte per violenza sessuale e maltrattamenti a una pena di 10 anni e quattro mesi, confermata in appello, è fuggito dagli arresti ... (tg24.sky)

Federico Marcelli è stato arrestato in Umbria dopo un mese di latitanza. Il 49enne originario di Pesaro era infatti stato già condannato per lo ... (tg24.sky)

