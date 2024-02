Perturbazione verso il Mediterraneo | in arrivo il maltempo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 febbraio 2024) AGI - Nel corso dei prossimi giorni l'alta pressione distesa sulcentrale mostrera' segnali di cedimento. Il transito di una blanda saccatura in quota portera' molte nuvole a transitare in Italia e non mancheranno anche locali pioviggini associate. Tempo nel complesso comunque asciutto almeno fino a giovedi'. A seguire ecco confermata una vastaatlantica che dall'Europa occidentale si muovera' poiest. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermanotra sabato e domenica con interessamento da parte di piogge e temporali di gran parte della Penisola. Peggioramento che avro' comunque piu' caratteristiche autunnale che invernale, nessun freddo e quota neve abbastanza alta sulle montagne. Calo termico all'inizio della prossima settimana con valori in media o ...